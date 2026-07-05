Что надо и нельзя делать в Евсеев день 5 июля 2026 года

Не начинать дела до обеда. Утро в Евсеев день считается «тяжелым» для начинаний. Любые важные старты (переговоры, крупные покупки, старт проектов) стоит перенести на вторую половину дня. Считается, что утренние труды пойдут прахом. Почему у меня ничего не получаетсяНе рисковать и не играть в азартные игры. День не благоволит удаче в финансовых авантюрах. Поспешные решения могут обернуться денежными потерями. Не давать и не брать в долг. Запрет на любые финансовые операции. Материальное в этот день считается помехой для духовного, а переданные «в чужие руки» деньги могут надолго покинуть ваш кошелек. Не ругаться с близкими и не конфликтовать женщинам с мужчинами. Евсеев день — хранитель семейного очага. Ссора 5 июля, особенно между супругами или влюбленными, грозит долгим разладом. Существует отдельное поверье для мужчин: в этот день нужно быть особенно дипломатичным с женщинами, избегая резких слов, чтобы не повторить трагическую участь святого, погибшего от женской руки. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруДевушкам — не ходить босиком по росе и траве. Это считается грубой ошибкой для незамужних. Поверье гласит, что так можно «спугнуть» свою судьбу или «запутать дорогу» будущему суженому, и он не сможет найти свою избранницу. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинРыбакам — ни слова об улове. Единственное, что нельзя делать с пойманной рыбой в этот день — хвастаться и делиться ей. Если рассказать о богатой добыче или раздать рыбу, удача отвернется, и клёва не будет до конца сезона. Не ходить в баню. Наши предки верили, что в Евсеев день банный дух (Банник) особенно активен, а в парной прячутся злые силы. Находиться там в этот период опасно для здоровья — можно поддаться искушению или «подхватить» хворь. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.