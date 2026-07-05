Завтрак под грифами: «Известия» публикуют фрагмент книги «Капоте в СССР»

В декабре 1955 года молодой Трумен Капоте приехал в СССР вместе с труппой оперы «Порги и Бесс». После этой поездки появился репортаж «Музы слышны», который перевернул американскую документальную прозу. Писатель умолчал о некоторых событиях, произошедших в Москве, а реальных героев спрятал за псевдонимами. Спустя 70 лет историк и литературовед Денис Захаров, проведя 12 лет в архивах России и США, восстановил события, раскрыл личности людей и попытался ответить на главный вопрос: что произошло в Москве и почему автор «Завтрака у Тиффани» скрывал эту историю всю жизнь. Книга «Капоте в СССР» выходит 10 июля в издательстве «Найди лесоруба». А пока «Известия» эксклюзивно публикуют отрывок из нее.