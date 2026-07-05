В Госдуме предложили обязать корпорации закупать половину товаров у малого бизнеса

Парламентарий пояснил, что крупные компании до сих пор действуют по принципам олигархического капитализма. Они закупают товары там, где им выгодно, в том числе у недружественных стран. Авторы законопроекта хотят изменить подход. Они предлагают повысить долю закупок у малого и среднего бизнеса с 25 до 50 процентов. Причем требование должно распространяться не только на госкорпорации, но и на частные компании.