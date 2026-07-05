Календарь на 5 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

5 июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники морского и речного флота. В мире отмечают День бикини и День друдоголиков — целых два повода задуматься, не пора ли в отпуск. В народном календаре — Евсеев день, когда люди следили за дождем, сулившим богатый урожай. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».