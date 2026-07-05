Найдена неожиданная связь Константиновки с Кремлём

«Например, в Константиновке гордились всегда тем, что фактически в 30-х годах именно из их стекла прочного были заменены звезды Московского Кремля. Или, например, другой большой государственный заказ, когда из константиновского стекла был сделан прочный саркофаг Ленина в Мавзолее», — сообщил эксперт.