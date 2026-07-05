Освобождённая Константиновка неразрывно связана с Москвой и с её сердцем — Красной площадью. Кремлёвские звёзды и саркофаг в Мавзолее Ленина сделаны из стекла, произведённого в этом городе. Исторический экскурс представляет ИС «Вести».
Константиновка считалась одним из центров стекольной промышленности Советского Союза. Стекольное предприятие выполняло важные государственные заказы, рассказал историк Марат Сафаров.
«Например, в Константиновке гордились всегда тем, что фактически в 30-х годах именно из их стекла прочного были заменены звезды Московского Кремля. Или, например, другой большой государственный заказ, когда из константиновского стекла был сделан прочный саркофаг Ленина в Мавзолее», — сообщил эксперт.
По словам Сафарова, уникальное стекольное предприятие, которое не прекращало работу даже в годы Великой Отечественной войны, пришло в упадок по вине украинских властей в девяностые годы. Сейчас от него мало что осталось, добавил историк.
Подробнее о том, как константиновские стекольщики работали над кремлёвскими звёздами и саркофагом для Ленина, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Генштаб раскрыл детали освобождения Константиновки, которая была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе.