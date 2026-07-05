Лавров и дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием региона

На празднование прибыли делегации посольства КНР в России во главе с советником-посланником Се Маньцин и Генерального консульства Таджикистана в Санкт-Петербурге во главе с генконсулом Шерали Хуршедом. Из Варшавы область посетил посол России в Польше Георгий Михно. Поздравление направил временный поверенный в делах России в Литве Александр Ёлкин. Также в Калининграде работают делегации из Ярославля, Рыбинска и Самары.