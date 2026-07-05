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Лавров и дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием региона

В день 80-летия образования Калининградской области жителей региона поздравили представители дипломатического корпуса и российских регионов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравление губернатору Алексею Беспрозванных, отметив успехи области и важность взаимодействия в развитии международных связей."В МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие с Вами и Вашими коллегами…

Источник: Янтарный край

В день 80-летия образования Калининградской области жителей региона поздравили представители дипломатического корпуса и российских регионов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравление губернатору Алексею Беспрозванных, отметив успехи области и важность взаимодействия в развитии международных связей.

«В МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие с Вами и Вашими коллегами в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей Калининградской области. Готовы к продолжению сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса Российской Федерации», — говорится в поздравлении главы МИД.

Губернатор поблагодарил руководство ведомства: «Калининградская область всегда была и остаётся регионом, открытым для международного и межрегионального сотрудничества. В непростых условиях внешнеполитических вызовов для нас особенно важны внимание и поддержка Министерства иностранных дел».

На празднование прибыли делегации посольства КНР в России во главе с советником-посланником Се Маньцин и Генерального консульства Таджикистана в Санкт-Петербурге во главе с генконсулом Шерали Хуршедом. Из Варшавы область посетил посол России в Польше Георгий Михно. Поздравление направил временный поверенный в делах России в Литве Александр Ёлкин. Также в Калининграде работают делегации из Ярославля, Рыбинска и Самары.

В посольстве Китая отметили: «Пусть дружба между народами Китая и России крепнет из поколения в поколение, а двустороннее сотрудничество неуклонно углубляется». Генконсул Таджикистана подчеркнул общее историческое наследие: «В рядах советских солдат, штурмовавших Кёнигсберг, плечом к плечу сражались и сыны Таджикистана».

Гости вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко и губернатором участвовали в памятных и торжественных мероприятиях.

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