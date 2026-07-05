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В Нью-Йорке тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон

Власти призвали жителей Нью-Йорка воздержаться от купания.

Источник: Комсомольская правда

В реку Гудзон в Нью-Йорке попали тысячи тонн неочищенных сточных вод. Власти города призывают жителей воздержаться от отдыха на реке, несмотря на рекордную жару.

«Управление здравоохранения округа Вестчестер предупреждает жителей о необходимости воздержаться от любого активного отдыха на реке Гудзон», — говорится в сообщении властей.

Как уточняется, из-за сбоев в энергоснабжении в Гудзон попали тысячи тонн неочищенных стоков. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от реки в районе разлива.

При этом власти округа сообщили о проблемах с электричеством на станции очистки воды в Йонкерсе, северном пригороде Манхэттена.

В официальном сообщении жителям Нью-Йорка и соседних городов настоятельно рекомендуют воздержаться от купания, катания на каяках, прогулок на лодках и любого другого контакта с водой.

Ранее из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась на 10 см.