В Нью-Йорке тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон

В реку Гудзон в Нью-Йорке попали тысячи тонн неочищенных сточных вод. Власти города призывают жителей воздержаться от отдыха на реке, несмотря на рекордную жару.
«Управление здравоохранения округа Вестчестер предупреждает жителей о необходимости воздержаться от любого активного отдыха на реке Гудзон», — говорится в сообщении властей.
Как уточняется, из-за сбоев в энергоснабжении в Гудзон попали тысячи тонн неочищенных стоков. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от реки в районе разлива.
При этом власти округа сообщили о проблемах с электричеством на станции очистки воды в Йонкерсе, северном пригороде Манхэттена.
В официальном сообщении жителям Нью-Йорка и соседних городов настоятельно рекомендуют воздержаться от купания, катания на каяках, прогулок на лодках и любого другого контакта с водой.
Ранее из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась на 10 см.