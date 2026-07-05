В центре столицы прошла Ночь московского спорта

Для москвичей и гостей столицы были доступны 11 тематических зон. Сразу в трех из них можно было сыграть в шахматы, в том числе напротив Большого театра, а также в падел. Все желающие могли сразиться с гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Александром Морозевичем, у здания ТАСС поиграть в уличный баскетбол. На Арбате можно было сыграть в настольный хоккей и футбол, а также заняться армрестлингом и гиревым спортом, в Парке Горького — воркаутом и степ-аэробикой, а также потренироваться в гамаках.