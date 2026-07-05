В центре столицы прошла Ночь московского спорта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Традиционная Ночь московского спорта прошла в 11 районах столицы. Большинство мероприятий спортивного фестиваля состоялось в центре Москвы.
В ходе мероприятия прошли автограф-сессия с хоккеистом «Спартака» Германом Рубцовым, фан-встречи с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, продюсером Яной Рудковской, серебряным призером чемпионата мира по футболу аргентинцем Клаудио Каниджей, четырехкратным чемпионом России по футболу Артемом Дзюбой, олимпийским чемпионом по легкой атлетике Венусте Нийонгабо из Бурунди. Все они во время фан-встречи в Ильинском сквере получили возможность сыграть в шахматы, состоящие из живых фигур.
Для москвичей и гостей столицы были доступны 11 тематических зон. Сразу в трех из них можно было сыграть в шахматы, в том числе напротив Большого театра, а также в падел. Все желающие могли сразиться с гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Александром Морозевичем, у здания ТАСС поиграть в уличный баскетбол. На Арбате можно было сыграть в настольный хоккей и футбол, а также заняться армрестлингом и гиревым спортом, в Парке Горького — воркаутом и степ-аэробикой, а также потренироваться в гамаках.
Все присутствующие могли услышать песни от группы «Фабрика», кавер-группы «Двое», 5sta Family.