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В Азербайджане подтвердили интерес к переходу сына Плющенко

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин раскрыл детали перехода 17-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, под флаг республики.

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин раскрыл детали перехода 17-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, под флаг республики. По словам функционера, инициатива о смене гражданства поступила от семьи спортсмена в конце марта.

Луканин отметил, что лично знает Евгения Плющенко более 20 лет, и они поддерживают постоянное общение. Когда поступил запрос от семьи, в федерации изучили потенциал молодого фигуриста и пришли к выводу, что он талантлив и обладает хорошими перспективами. «Нам это интересно», — подытожил он в интервью Odds.ru.

21 мая Федерация фигурного катания на коньках России на заседании исполкома предоставила Александру открепление, а 1 июля Международный союз конькобежцев официально разрешил ему выступать за Азербайджан на международных турнирах начиная со следующего сезона.

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