В Азербайджане подтвердили интерес к переходу сына Плющенко

Луканин отметил, что лично знает Евгения Плющенко более 20 лет, и они поддерживают постоянное общение. Когда поступил запрос от семьи, в федерации изучили потенциал молодого фигуриста и пришли к выводу, что он талантлив и обладает хорошими перспективами. «Нам это интересно», — подытожил он в интервью Odds.ru.