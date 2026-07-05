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Мошенники стали рассылать фейковые жалобы о шуме для кражи данных

В России выявлен новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство граждан, — злоумышленники рассылают сообщения о нарушении режима тишины. Об этом сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

В России выявлен новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство граждан, — злоумышленники рассылают сообщения о нарушении режима тишины. Об этом сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

— В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка, — сказал Соловьев.

По его словам, схема играет на желании узнать, что произошло в доме, и стремлении доказать свою непричастность. При переходе по ссылке подключается стандартный мошеннический механизм с звонками от «правоохранительных» органов и попытками вовлечь жертву в преступления. Эксперт предупредил: нельзя переходить по ссылкам и вступать в разговоры с незнакомцами, говорится в сообщении.

Также аферисты начали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в переводах, что якобы ведет к блокировке доступа к СБП. Жертву просят установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».

Аферисты не всегда звонят жертвам, они все чаще стали использовать для обмана обычные СМС. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, по каким признакам можно определить, что сообщение пришло от мошенников.