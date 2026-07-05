Мошенники стали рассылать фейковые жалобы о шуме для кражи данных

По его словам, схема играет на желании узнать, что произошло в доме, и стремлении доказать свою непричастность. При переходе по ссылке подключается стандартный мошеннический механизм с звонками от «правоохранительных» органов и попытками вовлечь жертву в преступления. Эксперт предупредил: нельзя переходить по ссылкам и вступать в разговоры с незнакомцами, говорится в сообщении.