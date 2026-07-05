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Депутат Аксаков: ЦБ может сохранить или снизить ставку на 0,25 процента осенью

Депутат Госдумы Аксаков прогнозирует изменение ключевой ставки в связи ситуацией с топливом и инфляцией.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с топливом бьет по экономике, поэтому в сентябре Центробанк, скорее всего, либо оставит ключевую ставку без изменений, либо снизит ее на четверть пункта. Об этом в кулуарах съезда «Справедливой России» заявил RTVI глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Реально ситуация с инфляцией напряженная, и Центральный банк должен это учитывать. Я думаю, регулятор либо сохранит ставку, либо снизит на 0,25 процента, — сказал Аксаков.

Он также обратил внимание на возможное повышение ставки, но назвал его маловероятным.

— Вряд ли повысят, потому что серьезных сигналов нет. Инфляция контролируемая, так что-либо сохранят уровень, либо сделают осторожный шаг к снижению, — пояснил депутат.

По его словам, ситуация в целом управляема. На нее влияют топливный кризис, внешнее давление, санкции и ограничения на расчеты.

Очередное заседание по ключевой ставке пройдет 11 сентября. Сейчас ставка составляет 14,25 процента. Президент Владимир Путин признал наличие дефицита топлива в стране. В ряде регионов ввели режим ЧС и ограничили продажу бензина и дизеля.

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