Депутат ГД Гусев: цифровые права должны стать базовыми, как социальные

Парламентарий подчеркнул, что ключевое в этой сфере — цифровой суверенитет и свобода доступа к собственной информации. Зарубежные платформы в любой момент могут ограничить доступ, заблокировать каналы связи или отключить российские ресурсы. Это уже не просто бизнес-решения, а часть информационного давления. Поэтому у России должны быть свои устойчивые сервисы и правила, защищающие граждан, говорит он.