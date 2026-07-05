Первый вылет хозяев. Канадцы уступили марокканцам и завершили участие в ЧМ

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Канады, одна из хозяек чемпионата мира 2026 года, уступила в субботу команде Марокко со счетом 0:3 и завершила выступление на турнире. При этом для канадских футболистов выход в ⅛ финала стал лучшим результатом в истории турнира.
Первый тайм получился историческим для чемпионатов мира. Игроки сборных Канады и Марокко получили шесть желтых карточек при пяти ударах по воротам. Впервые в истории мировых первенств число предупреждений футболистам превысило количество ударов за один тайм. Еще в первом тайме марокканцы потеряли своего лучшего бомбардира Исмаэля Сайбари, который на турнире забил 3 мяча. Он был заменен из-за повреждения на 22-й минуте встречи, вместо него на поле появился Суфьян Рахими.
Только на 50-й минуте случился первый гол. После передачи со штрафного главной звезды сборной Марокко, игрока французского ПСЖ Ашрафа Хакими отличился Аззедин Унаи. Хакими выкатил мяч точно на линию штрафной, а Унаи пробил в правый нижний угол. Канадцы не сдавались и пытались создать моменты у ворот марокканцев. На 78-й минуте нападающий итальянского «Ювентуса» Джонатан Дэвид имел шанс сравнять счет, но после его удара почти с линии штрафной мяч пролетел выше ворот.
Канадцы слишком раскрылись, пытаясь сравнять счет, поэтому у марокканцев появились отличные шансы на голы, которые они и реализовали. На 82-й минуте сборная Марокко выбежала в контратаку, в штрафной мяч получил Браим Диас, который отдал передачу в центр, а оттуда Унаи пробил в верхний правый угол.
Окончательный счет установил Рахими. Марокканцы выбежали в последнюю в матче контратаку, Диас подхватил мяч около штрафной и отдал налево, оттуда Рахими спокойно пробил мимо голкипера канадцев.
Сборная Канады продемонстрировала лучший результат в своей истории на чемпионатах мира. Ранее в 1986 и 2022 годах канадцы завершали турнир на групповой стадии. Остальные хозяева турнира, мексиканцы и американцы, сыграют против англичан 6 июля и бельгийцев 7 июля соответственно.
«Не хватило умения».
Главный тренер сборной Канады Джесси Марш отметил, что его команде не хватило умения: «В заключительной трети марокканцы играли более качественно, а нам не хватило умения сыграть так, как нам было нужно, — сказал Марш, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Наша команда была намного лучше в первом тайме и даже в начале второго. Нам не повезло, что мы не смогли повести в счете. Дальше дело за мелкими деталями. Но для наших болельщиков было большой честью болеть за такую команду».
Его коллега из Марокко Мохамед Уахби отметил ключевой момент победы. «Мы очень счастливы. Это матч на чемпионате мира, то есть сложная игра, когда команды сражаются не на жизнь, а на смерть, — сказал он. — Во втором тайме мы очень хорошо отреагировали на ответные мячи и дуэли. Я должен признать, что канадцы были впечатляющими — они провели матч на высшем уровне. Для нас это не стало неожиданностью, но во втором тайме мы смогли воспользоваться преимуществом, которое они нам оставили, — это было ключевым моментом».
В четвертьфинале сборная Марокко сыграет с победителем встречи между командами Франции и Парагвая. Встреча следующей стадии плей-офф с участием марокканцев пройдет 9 июля. На прошлом турнире марокканцы стали четвертыми.