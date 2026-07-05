В Госдуме объяснили, почему россияне настороженно относятся к цифровому рублю

Люди пока настороженно относятся к цифровому рублю, но при его использовании будут четко соблюдаться границы приватности. Об этом в кулуарах съезда «Справедливой России» заявил RTVI глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.
— Цифровой рубль прежде всего должен быть отработан при решении государственных задач. Чтобы обеспечить прослеживаемость средств на нацпроекты и целевое использование кредитов в приоритетных отраслях, — пояснил депутат.
Главная особенность цифрового рубля — возможность полностью отследить движения средств. Поэтому его применение в расчетах с физлицами возможно, но в последнюю очередь.
— Это влияет на приватность. Люди не хотят, чтобы кто-то знал об их расходах и предпочтениях. Это серьезная информация, к цифровому рублю относятся настороженно, — заявил Гартунг.
По его словам, со временем люди увидят, где нарушаются границы приватности, и тогда сложится практика применения. Граждане вполне могут открыть государству траты субсидий, например, на школьную форму или оплату ЖКХ.
— Это честно. В этой части цифровой рубль можно использовать. Но выплачивать зарплату — извините. Я не хочу делиться тем, как трачу деньги. На что купил продукты, лекарства, одежду? Это важная информация, она стоит денег. Это основа для искусственного интеллекта. Огромный массив данных позволяет делать серьезные выводы, — предупредил парламентарий.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе заявила, что все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. Первыми его начнут применять системно значимые банки и крупные торговые предприятия.
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