В Госдуме объяснили, почему россияне настороженно относятся к цифровому рублю

— Это честно. В этой части цифровой рубль можно использовать. Но выплачивать зарплату — извините. Я не хочу делиться тем, как трачу деньги. На что купил продукты, лекарства, одежду? Это важная информация, она стоит денег. Это основа для искусственного интеллекта. Огромный массив данных позволяет делать серьезные выводы, — предупредил парламентарий.