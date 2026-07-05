В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

«При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах», — говорится в сообщении.