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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

Роспотребнадзор: при покупке овощей и фруктов нужно обращать внимание на запах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах, повреждения кожуры и признаки гниения должны отсутствовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах», — говорится в сообщении.

Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их нужно тщательно промыть под проточной водой. Обязательно соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.

При этом покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. В случае необходимости можно потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов, заключили в ведомстве.

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