Дачники получат скидки на услуги ЖКХ. Как снизить выплаты за участок, дом и городскую квартиру

Есть специальные тарифы для домов с электроотоплением: если ваш дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, вы можете претендовать на сезонный коэффициент и более выгодные диапазоны тарифов на электроэнергию. Для этого нужно подать в энергоснабжающую организацию документы, подтверждающие, что дом оформлен как жилое помещение, не газифицирован и оборудован электроотопительной установкой. Также есть «льготный сельский тариф» — если ваш дом зарегистрирован как жилой и находится в сельском населённом пункте.