Назван регион с самой низкой безработицей в России весной

Чуть больше уровень безработицы был в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Москве — там доля незанятого населения составляла 1,1%. Кроме того, невысокий показатель был в Амурской и Тульской областях (1,2%), а также в Красноярском крае и Псковской области (1,3%).