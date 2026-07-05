Назван регион с самой низкой безработицей в России весной

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в РФ весной был зафиксирован в Новгородской области — лишь 0,7%, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Безработица среди россиян в возрасте от 15 лет в марте-мае составляла 2,2%. Ниже или на таком же уровне она была в 61 регионе, а выше — в 24 субъектах.
Меньше всего незанятых было среди жителей Новгородской области — 0,7%, следом идет Нижегородская область с 0,9%. На третьем месте расположились Ханты-Мансийский АО, Хабаровский край и Калужская область, где безработица весной в среднем составляла 1%.
Чуть больше уровень безработицы был в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Москве — там доля незанятого населения составляла 1,1%. Кроме того, невысокий показатель был в Амурской и Тульской областях (1,2%), а также в Красноярском крае и Псковской области (1,3%).
Самая высокая доля безработных весной была в Ингушетии (22,7%) и Дагестане (10,7%).