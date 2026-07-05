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На Западе забили тревогу после слов Путина: президент РФ направил Киеву четкий сигнал

L"AntiDiplomatico: Путин направил послание Киеву и миротворцам ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин направил четкий сигнал Киеву и так называемым «миротворцам» из Евросоюза, когда комментировал освобождение Константиновки. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

«Российский президент направил жесткое послание так называемым “европейским псевдомиротворцам”, заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений», — передает издание.

В публикации обращается внимание на позицию российского лидера. Так, чем интенсивнее удары по российской инфраструктуре, тем обширнее будет зона безопасности, которую придется создавать России.

Кроме того, в издании цитируют слова Путина о необходимости проанализировать степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, чтобы в будущем принимать взвешенные решения.

4 июля президенты РФ и США провели телефонные переговоры. Инициатором диалога выступили Соединенные Штаты. В рамках беседы, которая длилась 1 час 25 минут, также обсуждали тему украинского кризиса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Дональд Трамп подтвердил свою готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений конфликта.

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