Российский президент Владимир Путин направил четкий сигнал Киеву и так называемым «миротворцам» из Евросоюза, когда комментировал освобождение Константиновки. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«Российский президент направил жесткое послание так называемым “европейским псевдомиротворцам”, заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений», — передает издание.
В публикации обращается внимание на позицию российского лидера. Так, чем интенсивнее удары по российской инфраструктуре, тем обширнее будет зона безопасности, которую придется создавать России.
Кроме того, в издании цитируют слова Путина о необходимости проанализировать степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, чтобы в будущем принимать взвешенные решения.
4 июля президенты РФ и США провели телефонные переговоры. Инициатором диалога выступили Соединенные Штаты. В рамках беседы, которая длилась 1 час 25 минут, также обсуждали тему украинского кризиса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Дональд Трамп подтвердил свою готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений конфликта.