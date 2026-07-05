ЦТАК: КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»

КНДР осуществила испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон». За ходом испытаний лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По плану испытания для оценки мощности боевой системы эсминца “Кан Гон” 3 июля проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений… уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием», — говорится в сообщении ЦТАК.
В начале июня глава КНДР прибыл на борт эсминца «Кан Гон» и лично проконтролировал проведение его ходовых испытаний.
В мае в КНДР под руководством Ким Чен Ына прошли испытания тактических баллистических, артиллерийских и высокоточных ракет. В ходе тестов была успешно запущена крылатая ракета с элементами искусственного интеллекта.