Михалков назвал глупостью вычеркивание сцен с наркотиками и алкоголем из фильмов

В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. С таким заявлении во вторник, 30 июня, выступил режиссер Никита Михалков. По его словам, эти средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться «входной билет», чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны.