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Михалков назвал глупостью вычеркивание сцен с наркотиками и алкоголем из фильмов

Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцен, связанных с наркотиками или алкоголем. Об этом он заявил журналистам на открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцен, связанных с наркотиками или алкоголем. Об этом он заявил журналистам на открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

— Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат, — сказал Михалков.

Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре «Миллениум» и продлится до 7 июля, передает РИА Новости.

В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. С таким заявлении во вторник, 30 июня, выступил режиссер Никита Михалков. По его словам, эти средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться «входной билет», чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны.

В декабре депутат Государственной думы РФ Антон Немкин сообщил, что планирует внести в парламент законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности.

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