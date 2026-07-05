Депутат Госдумы Новичков: приватизация «Мира» угрожает финансовой безопасности.

Ранее Эльвира Набиуллина отмечала, что закон позволяет продать часть акций с сохранением у ЦБ контрольного пакета (более 50 процентов плюс одна акция), при этом одни руки не должны получить более 5 процентов. Однако Новичков считает, что вопрос лежит в плоскости финансовой безопасности и защищенности страны.