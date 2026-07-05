Эксперт рассказал, от чего зависит успех формирования пенсионных накоплений

«По нашим расчетам, если инвестор приступает к формированию пенсионного капитала не в 20, а в 40 лет, то есть откладывает старт на два десятилетия, то при прочих равных условиях размер его будущей пенсии сокращается примерно на треть», — отметил Абрамов.