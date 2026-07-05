Эксперт рассказал, от чего зависит успех формирования пенсионных накоплений

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Успех формирования пенсионных накоплений зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста: если начать откладывать в 40 лет, а не в молодом возрасте, то при прочих равных размер накоплений сокращается примерно на треть, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
«Успех формирования пенсионных накоплений зависит от трех основных факторов: возраста, в котором человек начинает инвестировать, регулярности и размера взносов, а также доходности выбранной инвестиционной стратегии», — сказал экономист.
Начинать накопления следует как можно раньше, подчеркивает он.
«По нашим расчетам, если инвестор приступает к формированию пенсионного капитала не в 20, а в 40 лет, то есть откладывает старт на два десятилетия, то при прочих равных условиях размер его будущей пенсии сокращается примерно на треть», — отметил Абрамов.
Раннее начало инвестирования позволяет использовать более агрессивную инвестиционную стратегию: можно увеличить долю акций надежных компаний и корпоративных облигаций с более высокой доходностью, объясняет он.
«Даже если в отдельные периоды такие активы будут показывать отрицательный результат, длительный инвестиционный горизонт позволит компенсировать временные потери», — сказал Абрамов.
Эксперт отметил, что сегодня наиболее активно государством поддерживается программа долгосрочных сбережений. Она рассчитана на 15 лет и предусматривает налоговые льготы и другие меры поддержки.