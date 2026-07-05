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В Германии отреагировали на новость об использовании военными бундесвера дробовиков против БПЛА

Писториус: Германия не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что силы бундесвера в Литве не будут применять дробовики для борьбы с беспилотниками на фоне задержек поставок систем противовоздушной обороны.

Однако министр не уточнил, как именно бундесвер в Литве будет сбивать дроны.

По данным Bild, размещение войск бундесвера в Литве сопряжено с рядом проблем, в частности с задержками поставок вооружений. Например, систем ПВО Skyranger, что повышает уязвимость подразделения перед беспилотниками. Как сообщает газета, для компенсации этого временно применяются альтернативные меры, включая использование стрелкового оружия против дронов.

Кроме этого, по словам Писториуса, Германия к 2027 году намерена перебросить 5 тыс. военных в Литву к границе с Белоруссией для расширения бригады Lietuva.

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