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Стало известно, лишат ли премьера Словакии «пожизненных выплат»

В Словакии референдум о лишении Фицо пожизненных выплат провалился.

Источник: Комсомольская правда

В Словакии прошел референдум по вопросу лишения премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, а также восстановлению ряда институтов, упраздненных его правительством. Согласно данным после обработки бюллетеней на 97% избирательных участков, явка на референдуме в Словакии достигла 15,87%.

В стране насчитывается свыше 4,3 млн избирателей, субботнее голосование прошло на 5545 участках. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была превысить порог в 50%. Но этого не произошло.

«Явка составила 15,87%», — говорится в сообщении на сайте статистического управления Словакии.

Гражданам республики надо было ответить на два вопроса бюллетеня: первый — о согласии с отменой так называемой пожизненной ренты (в частности, для Фицо), второй — о поддержке восстановления специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

Как ранее прогнозировал портал Dennikn, референдум о лишении Фицо пожизненных выплат может провалиться.

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