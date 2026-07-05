Стало известно, лишат ли премьера Словакии «пожизненных выплат»

В Словакии прошел референдум по вопросу лишения премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, а также восстановлению ряда институтов, упраздненных его правительством. Согласно данным после обработки бюллетеней на 97% избирательных участков, явка на референдуме в Словакии достигла 15,87%.
В стране насчитывается свыше 4,3 млн избирателей, субботнее голосование прошло на 5545 участках. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была превысить порог в 50%. Но этого не произошло.
«Явка составила 15,87%», — говорится в сообщении на сайте статистического управления Словакии.
Гражданам республики надо было ответить на два вопроса бюллетеня: первый — о согласии с отменой так называемой пожизненной ренты (в частности, для Фицо), второй — о поддержке восстановления специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.
Как ранее прогнозировал портал Dennikn, референдум о лишении Фицо пожизненных выплат может провалиться.