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Мбаппе вновь вплотную приблизился к Месси по голам на чемпионатах мира по футболу

Француз довел число голов на мировых первенствах до 19, на счету Месси 20 забитых мячей.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе до минимума сократил отставание от аргентинского форварда Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.

Француз отметился голом с пенальти в матче ⅛ финала против команды Парагвая и довел их число на мировых первенствах до 19. На счету Месси 20 забитых мячей. Счет после гола Мбаппе стал 1:0 в пользу французов.

Ранее Мбаппе уже подбирался вплотную к Месси в списке самых забивающих игроков турнира благодаря дублю в игре 1/16 финала шведов (3:0), однако позднее аргентинец во время встречи на этой же стадии поразил ворота команды Кабо-Верде (3:2 после дополнительного времени) и вновь увеличил отрыв до двух голов.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проходит с участием 48 команд и завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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