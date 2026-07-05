Мбаппе вновь вплотную приблизился к Месси по голам на чемпионатах мира по футболу

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе до минимума сократил отставание от аргентинского форварда Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.
Француз отметился голом с пенальти в матче ⅛ финала против команды Парагвая и довел их число на мировых первенствах до 19. На счету Месси 20 забитых мячей. Счет после гола Мбаппе стал 1:0 в пользу французов.
Ранее Мбаппе уже подбирался вплотную к Месси в списке самых забивающих игроков турнира благодаря дублю в игре 1/16 финала шведов (3:0), однако позднее аргентинец во время встречи на этой же стадии поразил ворота команды Кабо-Верде (3:2 после дополнительного времени) и вновь увеличил отрыв до двух голов.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.