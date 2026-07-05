К годовщине Волынской резни ФСБ раскрыла операцию против националистов

Федеральная служба безопасности России впервые обнародовала детали операции по ликвидации одного из главных организаторов Волынской резни — командующего «Украинской повстанческой армией»* (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Клячкивского. Спецоперация была проведена сотрудниками советских органов госбезопасности в начале 1945 года. Рассекреченные материалы приурочены к 83-й годовщине трагических событий, кульминация которых пришлась на 11 июля.
Согласно опубликованным документам, 4 августа 1943 года начальник 4-го управления НКГБ СССР Павел Судоплатов направил докладную записку своему коллеге Петру Федотову, в которой сообщалось, что агент группы «НУЦ» стал свидетелем массового истребления польского населения во Владимире-Волынском.
В частности, в ходе богослужения в городских костелах боевики расстреляли 11 ксендзов и около двух тысяч поляков. По данным контрразведки, Клячкивский являлся ключевым действующим лицом при планировании и проведении этих расправ.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.