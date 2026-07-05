Сын пропавшей в тайге Усольцевой пожаловался, что его не пускают на поиски

Сын пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края Ирины Усольцевой — Даниил Баталов — сообщил, что ему запрещают участвовать в поисках своей матери.
— Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил. Я пять лет занимался спортивным туризмом и имею 22 медали, 14 из них краевого уровня. Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем непонятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня, — рассказал Баталов в беседе с ТАСС.
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.
К обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра транспортного средства семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.