Сын пропавшей в тайге Усольцевой пожаловался, что его не пускают на поиски

— Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил. Я пять лет занимался спортивным туризмом и имею 22 медали, 14 из них краевого уровня. Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем непонятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня, — рассказал Баталов в беседе с ТАСС.