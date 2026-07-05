Самолёт-разведчик НАТО кружит над Чёрным морем

«Борт НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, прилетел в Румынию с аэродрома базирования в литовском Шауляе и совершает круговой полет у побережья Черного моря», — цитирует ТАСС источник в авиадиспетчерских службах ЕС.
Сообщается, что оборудование данного самолёта позволяет идентифицировать объекты на расстоянии до 400 километров.
Накануне самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Черным морем. Он не входил в воздушное пространство какой-либо из стран, работая на высоте около 11,5 км вне трасс, по которым летают гражданские самолеты.
19 июня американский самолет-разведчик вылетел из Констанцы, Румыния, выполнил два круга над Черным морем возле Крыма и развернулся обратно в Румынию.