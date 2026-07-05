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Самолёт-разведчик НАТО кружит над Чёрным морем

НАТОвский Boeing совершает облёт побережья Чёрного моря недалеко от румынско-украинской границы.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт-разведчик НАТО кружит над черноморским побережьем. Траектория его полёта проходит недалеко от границы Румынии с Украиной. Речь идёт о самолёте Boeing E-3A Sentry.

«Борт НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, прилетел в Румынию с аэродрома базирования в литовском Шауляе и совершает круговой полет у побережья Черного моря», — цитирует ТАСС источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Сообщается, что оборудование данного самолёта позволяет идентифицировать объекты на расстоянии до 400 километров.

Накануне самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Черным морем. Он не входил в воздушное пространство какой-либо из стран, работая на высоте около 11,5 км вне трасс, по которым летают гражданские самолеты.

19 июня американский самолет-разведчик вылетел из Констанцы, Румыния, выполнил два круга над Черным морем возле Крыма и развернулся обратно в Румынию.

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