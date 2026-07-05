Матч ЧМ Англия — Мексика пройдет при беспрецедентных мерах безопасности

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Полицейская операция по обеспечению безопасности на матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии станет самой крупной, которая когда-либо сопровождала английскую национальную команду. К такому выводу пришла газета The Daily Telegraph.
Как сообщили ранее власти Мехико, 7,5 тыс. сотрудников полиции будут нести дежурство около стадиона «Ацтека», где в ночь на 6 июля (в 03:00 мск) начнется игра. Для сравнения: в день финала чемпионата Европы 2020 года, который прошел на лондонском стадионе «Уэмбли», было задействовано в четыре раза меньше полицейских.
Издание пишет, что на улицы Мехико в день матча должны выйти миллионы человек, что уже пугает английских болельщиков, хотя ни о какой-то конкретной угрозе в их адрес не сообщалось. Как говорится в статье, многие из англичан уже предпочли не разгуливать по улицам в футболках с эмблемой «трех львов». Всего же в мексиканской столице находятся около 8 тыс. английских болельщиков.
Ранее власти Мехико объявили о введении строгих ограничений на количество людей на проспекте Пасео-де-ла-Реформа во время массовых гуляний, приуроченных к матчу ⅛ финала ЧМ. После того, как у памятника «Ангел Независимости», традиционном месте празднования побед, соберутся максимально допустимое число людей (25 тыс. человек), вход на прилегающую территорию будет закрыт, а потоки болельщиков перенаправят на другие участки. В обеспечении безопасности в столице задействуют 40 тысяч служащих, в том числе 17 тысяч полицейских. Непосредственно на проспекте разместят 14 тысяч сотрудников.
Такие жесткие меры приняты с целью не допустить повторения трагедии, произошедшей 30 июня во время празднований победы сборной Мексики над командой Эквадора, когда в давке погибли четыре человека. Тогда общее число собравшихся у памятника и на прилегающих улицах составило около миллиона человек.