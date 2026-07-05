Матч ЧМ Англия — Мексика пройдет при беспрецедентных мерах безопасности

Издание пишет, что на улицы Мехико в день матча должны выйти миллионы человек, что уже пугает английских болельщиков, хотя ни о какой-то конкретной угрозе в их адрес не сообщалось. Как говорится в статье, многие из англичан уже предпочли не разгуливать по улицам в футболках с эмблемой «трех львов». Всего же в мексиканской столице находятся около 8 тыс. английских болельщиков.