У берегов Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

В Черном море у берегов турецкой провинции Зонгулдак обнаружен беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Как передает агентство IHA, местные жители заметили объект у побережья в районе Фильйос, приняв его за военный дрон, и немедленно вызвали экстренные службы.
На место происшествия прибыли саперы, район оцеплен жандармерией. Специалистам предстоит установить принадлежность беспилотника и проверить его на наличие взрывчатки. Порт Фильйос является ключевым узлом поставок нефти и газа на севере Турции, что усиливает внимание к инциденту.
Это не первый случай обнаружения дронов у турецкого побережья в последнее время. Напомним, что 1 июля в провинции Трабзон упал украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки на борту, а в июне обломки БПЛА и сами аппараты находили в ряде провинций страны на Черном море.
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