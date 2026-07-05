Проверить здоровье можно в 22 парках Подмосковья в выходные

Как рассказали в пресс-службе, в рамках осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования, а при необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, а результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».