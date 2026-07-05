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Проверить здоровье можно в 22 парках Подмосковья в выходные

Жители Московской области смогут пройти обследование в 22 парках региона 4 и 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Источник: Patty Brito/CC0

«Традиционно летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона, такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей. Ведь можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники. В эти выходные медицинские специалисты будут работать в 22 парках Подмосковья», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования, а при необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, а результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».