Проверить здоровье можно в 22 парках Подмосковья в выходные

«Традиционно летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона, такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей. Ведь можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники. В эти выходные медицинские специалисты будут работать в 22 парках Подмосковья», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Как рассказали в пресс-службе, в рамках осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования, а при необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, а результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».