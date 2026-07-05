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Трамп заявил о стремительной деградации Европы: вот какую ошибку она совершает

Трамп: страны Европы становятся странами третьего мира, принимая преступников.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы буквально деградируют, когда принимают у себя преступников из государств третьего мира. Так европейские государства рискуют «опуститься» до их уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Как считает Трамп, этот процесс происходит крайне стремительно.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал проведение полугодового анализа размещения американских военных сил и военных объектов в Европе. Хегсет отметил, что Европа не должна зависеть от Соединенных Штатов.

По данным Axios, заявления Трампа в адрес европейских лидеров способны повлечь за собой серьезные перемены в трансатлантических отношениях.

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