Внук де Голля заявил о качественном преимуществе российского образования

Он обратил внимание на то, что пока вместе с женой посещает Россию как турист, однако у них есть намерение переехать окончательно, в том числе для того, чтобы «дать своим детям лучшее образование». «Мы хотим, чтобы наши дети могли воспользоваться превосходством и качеством образовательной системы России, которая является одной из лучших в мире», — подчеркнул общественный деятель.