Внук де Голля заявил о качественном преимуществе российского образования

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Внук президента Франции 1959−1969 годов генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал в интервью ТАСС, что хотел бы дать своим детям возможность получить российское образование, воспользовавшись превосходством и качеством образовательной системы РФ, которая «является одной из лучших в мире».
Он обратил внимание на то, что пока вместе с женой посещает Россию как турист, однако у них есть намерение переехать окончательно, в том числе для того, чтобы «дать своим детям лучшее образование». «Мы хотим, чтобы наши дети могли воспользоваться превосходством и качеством образовательной системы России, которая является одной из лучших в мире», — подчеркнул общественный деятель.
По словам де Голля, он и его жена хотели бы «сделать детей открытыми к многополярному миру, потому что Россия — гармоничный и успешный пример интеграции культур и общества, диалога между религиями и этносами». «В данной ситуации Россия является образцом, — поделился своей позицией собеседник агентства. — Мы также хотим продвигать российскую образовательную модель по всему миру».
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 15:00 мск.