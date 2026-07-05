5 июля в календаре: день работников морского и речного флота и день трудоголиков

Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна. Если паук не раскидывает сети — будет дождь, а плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Вечерний месяц в небе — к хорошей погоде. Перед дождем шишки репейника (лопуха) расправляют колючки, цветочки заячьей капусты остаются на ночь открытыми. Низкие черные облака идут быстро — ожидай ненастья. Вихрь, идущий в тихую погоду, как бы расстилается — к дождю. Над берегами собирается туман, и издали кажется, что они дымятся, — к сырой погоде. Радуга полуденная — к скорому ненастью. Чайки долго летают над водой только там, где водится рыба. Вечерняя роса — первая примета хорошей погоды на завтрашний день. День выдался дождливым — к урожаю зерна. Жаркая погода — начало зимы будет суровым и студеным. Куры в пыли купаются — к дождю. На камнях скапливается влага — к дождю. Много комаров — к теплу. Тому, кто родился в этот день, суждено пройти через тысячу испытаний. Дела, начатые в этот день до вечера, не увенчаются успехом. Если что-то начать вечером — все закончится благополучно. 5 июля — удачная дата для одиноких людей, которые желают встретить свою судьбу. Обратите внимание на тех, кто в чем-то на вас похож — подобное тянется к подобному. На дороге 5 июля следует быть предельно осторожными — очень велика вероятность аварий. В старину в этот день обязательно ходили в баню и брали веники: березовый применяли для лечения суставов и кожных болезней, еловый — снимал порчу и помогал при заболеваниях крови, дубовый — лечил экзему, избавлял от прыщей и нарывов и обладал общеукрепляющим эффектом, а осиновый — исцелял от алкоголизма и прочих дурных пороков. Клев рыбы ослабевает с началом цветения водоемов, усилением жары, перед ненастьем, с помутнением и перегревом воды, перед резким изменением погоды. При повышении уровня воды в озерах и водохранилищах наступает кратковременное усиление клева, сменяющееся резким и продолжительным ухудшением.