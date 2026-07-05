5 июля в календаре: день работников морского и речного флота и день трудоголиков

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.
Евсеев день.
Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.
После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.
Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.
Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.
На Руси именины Евсевия называли днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.
На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.
События.
1439 год — подписана Флорентийская уния — Акт об объединении Православной и Католической церквей.
1710 год — основана императорская загородная резиденция Царское Село.
1748 год — учёный Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.
1829 год — на Урале найден первый алмаз в России.
1841 год — в Англии открылось первое в мире туристическое агентство.
1865 год — создана Секретная служба США.
1881 год — открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.
1922 год — введены «Нансеновские паспорта» для беженцев.
1924 год — открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция).
1946 год — в Париже впервые состоялась презентация купальника-бикини.
1962 год — провозглашена независимость Алжира от Франции.
1963 год — Святой престол санкционировал кремацию.
1970 год — катастрофа DC-8 под Торонто, погибли 109 человек.
1975 год — провозглашена независимость Островов Зелёного Мыса (ныне — Кабо-Верде).
1978 год — КГБ СССР выведен из подчинения Совету министров СССР.
1986 год — в Москве открылись первые Игры доброй воли (0+).
1994 год — 30-летний американец Джефф Безос основал компанию Amazon.
1995 год — официальным гимном столицы России стала песня «Моя Москва» (0+).
1996 год — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овца Долли.
1999 год — Куба предъявила США иск на сумму 181 млрд долларов за ущерб, причинённый 40-летней экономической блокадой.
2006 год — в автокатастрофе в районе Сан-Франциско (США) погибли принц и принцесса островного государства Тонга — 56-летний Ту́ипелехаке и 46-летняя Каимана.
2015 год — в Греции прошёл референдум по финансовой политике, отвергнувший меры по выходу из кризиса, предложенные ЕС, МВФ и ЕЦБ.
2016 год — автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная в 2011 году, вышла на полярную орбиту Юпитера.
В этот день родились.
Фаддей Булгарин (1789 — 1859 г.), русский писатель, журналист, критик, издатель.
Павел Пестель (1793 — 1826 г.), русский дворянин, декабрист.
Павел Кукольник (1795 — 1884 г.), русский историк, преподаватель, поэт, драматург.
Павел Нахимов (1802 — 1855 г.), русский флотоводец, адмирал.
Уильям Джон Ранкин (1820 — 1872 г.), шотландский инженер и физик.
Павел Чистяков (1832 — 1919 г.), русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.
Клара Цеткин (1857 — 1933 г.), немецкая социалистка, борец за права женщин.
Герберт Спенсер Гассер (1888 — 1963 г.), американский психолог, Нобелевский лауреат.
Жан Кокто (1889 — 1963 г.), французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер.
Георгий Дементьев (1898 — 1969 г.), советский эколог, зоолог, орнитолог, доктор биологических наук, профессор.
Сергей Образцов (1901 — 1992 г.), советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.
Владимир Сутеев (1903 — 1993 г.), советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Жорж Помпиду (1911 — 1974 г.), французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969−1974).
Виктор Куликов (1921 — 2013 г.), советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик.
Алла Будницкая (1937 г.), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
Орасио Картес (1956 г.), парагвайский политик и бизнесмен, президент Парагвая.
Вадим Мищук (1956 г.), советский и российский бард.
Игорь Волков (1959 г.), советский и российский актёр театра и кино.
Тутта Ларсен (1974 г.), российская теле— и радиоведущая, журналистка и актриса.
Александр Радулов (1986 г.), российский хоккеист, двукратный чемпион мира.
Народные приметы.
Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна. Если паук не раскидывает сети — будет дождь, а плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Вечерний месяц в небе — к хорошей погоде. Перед дождем шишки репейника (лопуха) расправляют колючки, цветочки заячьей капусты остаются на ночь открытыми. Низкие черные облака идут быстро — ожидай ненастья. Вихрь, идущий в тихую погоду, как бы расстилается — к дождю. Над берегами собирается туман, и издали кажется, что они дымятся, — к сырой погоде. Радуга полуденная — к скорому ненастью. Чайки долго летают над водой только там, где водится рыба. Вечерняя роса — первая примета хорошей погоды на завтрашний день. День выдался дождливым — к урожаю зерна. Жаркая погода — начало зимы будет суровым и студеным. Куры в пыли купаются — к дождю. На камнях скапливается влага — к дождю. Много комаров — к теплу. Тому, кто родился в этот день, суждено пройти через тысячу испытаний. Дела, начатые в этот день до вечера, не увенчаются успехом. Если что-то начать вечером — все закончится благополучно. 5 июля — удачная дата для одиноких людей, которые желают встретить свою судьбу. Обратите внимание на тех, кто в чем-то на вас похож — подобное тянется к подобному. На дороге 5 июля следует быть предельно осторожными — очень велика вероятность аварий. В старину в этот день обязательно ходили в баню и брали веники: березовый применяли для лечения суставов и кожных болезней, еловый — снимал порчу и помогал при заболеваниях крови, дубовый — лечил экзему, избавлял от прыщей и нарывов и обладал общеукрепляющим эффектом, а осиновый — исцелял от алкоголизма и прочих дурных пороков. Клев рыбы ослабевает с началом цветения водоемов, усилением жары, перед ненастьем, с помутнением и перегревом воды, перед резким изменением погоды. При повышении уровня воды в озерах и водохранилищах наступает кратковременное усиление клева, сменяющееся резким и продолжительным ухудшением.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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