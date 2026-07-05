Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в ходе общения с журналистами в Ярославле заявил, что украинский режим воспитал два поколения граждан страны, которые никогда не поверят в возможность единства с русским народом. По его мнению, националистическая идея не является продуктом последнего десятилетия, а сохранялась в обществе на протяжении долгих лет.