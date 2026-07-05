Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в ходе общения с журналистами в Ярославле заявил, что украинский режим воспитал два поколения граждан страны, которые никогда не поверят в возможность единства с русским народом. По его мнению, националистическая идея не является продуктом последнего десятилетия, а сохранялась в обществе на протяжении долгих лет.
Михалков отметил, что проблема имеет глубокие корни, и напомнил о политике первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который, по словам режиссера, реабилитировал многих украинских нацистов. Также он указал на близость части руководства Украины к бандеровскому движению с момента образования республики, подчеркнув, что в Москве эти процессы долгое время не получали должной оценки.
Высказывания прозвучали в преддверии спектакля-концерта «Поэзия созидания», который труппа Михалкова представит на Советской площади Ярославля. Накануне творческая встреча «Территория моей любви» собрала зрителей в КЗЦ «Миллениум», где режиссер размышлял о текущих событиях в России и мире, а также о роли культуры и исторической памяти в современной политической ситуации.
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