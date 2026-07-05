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В Хабаровске 5 июля ожидается дождь

. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь.

Источник: Комсомольская правда

Согласно сведениям ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5 июля опасные метеорологические явления в Хабаровском крае не ожидаются. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь. Температурный режим в Хабаровске: ночью от семнадцати до девятнадцати градусов, днём от двадцати шести до двадцати восьми градусов. Ветер юго западный — от пяти до одиннадцати метров в секунду. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На юге края местами возможны кратковременный дождь и ливень. Ночные температуры — от четырнадцати до девятнадцати градусов, дневные — от двадцати двух до двадцати семи градусов. Ветер восточных направлений — от четырёх до десяти метров в секунду.

В центральной части региона также местами ожидаются кратковременный дождь и ливень. Ночью температура составит от восьми до семнадцати градусов, днём — от тринадцати до двадцати пяти градусов. Скорость восточного ветра — от четырёх до десяти метров в секунду.

В северных районах в целом без существенных осадков. Исключение — Охотский муниципальный округ и муниципальный район имени П. Осипенко: там возможен кратковременный дождь. Температурный диапазон ночью — от четырёх до тринадцати градусов, днём — от шести до двадцати пяти градусов. Ветер восточных направлений — от четырёх до двенадцати метров в секунду.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru