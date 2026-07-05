В Хабаровске 5 июля ожидается дождь

Согласно сведениям ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5 июля опасные метеорологические явления в Хабаровском крае не ожидаются. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь. Температурный режим в Хабаровске: ночью от семнадцати до девятнадцати градусов, днём от двадцати шести до двадцати восьми градусов. Ветер юго западный — от пяти до одиннадцати метров в секунду. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.