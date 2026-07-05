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IHA: БПЛА, предположительно, военного назначения, рухнул у берегов Турции

Вблизи района Фильйос в Турции упал беспилотник неустановленного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

На черноморском побережье Турции упал беспилотник, предположительно, военного назначения. Об этом информирует агентство IHA.

«Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», — говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны саперы, а район на побережье оцеплен жандармерией. Теперь специалистам предстоит обследовать находку, установить происхождение беспилотника и проверить его на наличие взрывчатых веществ. Отмечается, что, хотя первоначально беспилотник сочли военным, официального подтверждения этой версии пока не поступало. Параллельно ведется расследование обстоятельств попадания дрона в акваторию Черного моря. Несколько дней назад в турецкой провинции Трабзон рухнул украинский беспилотник, оснащенный 5 кг взрывчатки.

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