Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования — ред.) предполагается в июле», — сказал Кравцов.
Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.