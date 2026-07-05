Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования — ред.) предполагается в июле», — сказал Кравцов.