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В России с 1 января 2027 года Минздрав введет новые правила для доноров

В частности, перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций, которые передаются при переливании крови.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года, в частности, увеличится срок хранения анкеты донора и появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первой донацией. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, с 2027 года перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающиеся при переливании крови) биоматериалов.

Помимо этого, анкета донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в электронном формате и подписаны электронной подписью.

Меняются и сроки хранения документации — анкета донора и согласие на обработку персональных данных теперь будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет.