Миронов предложил ввести потребительскую корзину для пенсионеров

В России предложили ввести отдельную потребительскую корзину для пенсионеров при расчете инфляции и индексировать пенсии раз в квартал. С подобным мнением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий», — сообщил парламентарий для РИА Новости.
Кроме этого, в ГД также хотят ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями. В их число могут войти кандидаты и доктора наук, которые работают в стратегически значимых для суверенитета страны отраслях.
Напомним, что в России 1 августа пройдет ближайшая индексация пенсий. Надбавка коснется тех пенсионеров, которые продолжали трудовую деятельность в течение 2025 года.