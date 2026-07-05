Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в матче за выход в ¼ ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в ⅛ чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0. В следующем этапе французы встретятся с командой Марокко. Для Франции выход в ¼ финала стал десятым в истории и четвертым подряд.