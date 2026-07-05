В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ

Парламентарий уточнил, что для получения права на выплату работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.