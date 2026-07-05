Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ

Депутат Селезнев: семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семьи с двумя детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога по новой форме государственной поддержки, которая снижает ставку НДФЛ до 6%, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта мера позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога. По сути, это налоговый кешбэк, который снижает реальную ставку НДФЛ для таких семей с 13% до 6%», — сказал Селезнев.

По его словам, государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу — 7% от официального годового дохода.

Парламентарий уточнил, что для получения права на выплату работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

«Важное отличие от других мер поддержки: каждый из работающих родителей может получить выплату отдельно — если оба официально работали и платили налоги, семья получит две суммы» — отметил он.

Депутат сообщил, что заявления принимаются до 30 сентября 2026 года, подать их можно через Госуслуги, в МФЦ, или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.

«Заявителю в большинстве случаев нужно лишь подать заявление, а решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Льготу обязательно нужно оформлять, так как она не начисляется автоматически», — заключил он.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше