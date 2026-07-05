В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ

«С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта мера позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога. По сути, это налоговый кешбэк, который снижает реальную ставку НДФЛ для таких семей с 13% до 6%», — сказал Селезнев.
По его словам, государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу — 7% от официального годового дохода.
Парламентарий уточнил, что для получения права на выплату работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.
«Важное отличие от других мер поддержки: каждый из работающих родителей может получить выплату отдельно — если оба официально работали и платили налоги, семья получит две суммы» — отметил он.
Депутат сообщил, что заявления принимаются до 30 сентября 2026 года, подать их можно через Госуслуги, в МФЦ, или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.
«Заявителю в большинстве случаев нужно лишь подать заявление, а решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Льготу обязательно нужно оформлять, так как она не начисляется автоматически», — заключил он.