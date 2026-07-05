Два человека погибли при наводнении на севере Китая

На севере Китая в результате сильных ливней и последовавших за ними наводнений и паводков погибли как минимум два человека. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает агентство Xinhua.
Инциденты произошли в сельских районах, подчиненных городу Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия. Экстренные службы КНР оказывают помощь пострадавшим.
Проливные дожди каждое лето наносят значительный ущерб различным регионам Китая, включая Пекин, вызывая наводнения, разрушения и унося человеческие жизни. В этом году жертвами стихии стали два человека, говорится в сообщении.
Ранее после разрушительного землетрясения в венесуэльском штате Португеса несколько городов оказались изолированы от внешнего мира в связи с сильным наводнением. Ливни, которые продлились более восьми часов, спровоцировали выход реки Чабаскенсито и трех ручьев из берегов.
Количество погибших в результате сильных землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, превысило 1,4 тысячи человек. Кроме того, более 3,1 тысячи семей лишились жилья и сейчас находятся в убежищах.