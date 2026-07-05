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В Нью-Йорке жителей просят избегать контакта с водой в реке

Власти Нью-Йорка призвали жителей воздержаться от любого отдыха на реке Гудзон, включая плавание, катание на каяках и прогулки на лодках.

Власти Нью-Йорка призвали жителей воздержаться от любого отдыха на реке Гудзон, включая плавание, катание на каяках и прогулки на лодках. Причиной стал разлив тысяч тонн неочищенных сточных вод в акваторию. Предупреждение особенно актуально на фоне установившейся в городе аномальной жары, которая усиливает опасность контакта с загрязненной водой, отмечают местные жители.

По информации администрации, инцидент произошел из-за перебоев в электроснабжении системы очистки сточных вод в городе Йонкерс, расположенном к северу от Манхэттена. Управление здравоохранения округа Вестчестер настоятельно рекомендует горожанам и жителям соседних населенных пунктов избегать водных видов спорта и любого взаимодействия с водами Гудзона до устранения последствий аварии. Местные жители уже жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от реки в районе разлива.

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