Дмитриев отреагировал на миграционный кризис в Европе: «Жаждут саморазрушения»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что европейцы уже понимают возможные последствия миграционного кризиса. Однако, по его мнению, их чиновники либо неспособны к быстрому реагированию, либо хотят саморазрушения.
«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал Дмитриев в соцсетях.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что государства Европы становятся странами третьего мира, принимая у себя преступников. По его словам, таким образом европейские государства деградируют и рискуют «опуститься» до их уровня.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше