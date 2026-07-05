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Дмитриев отреагировал на миграционный кризис в Европе: «Жаждут саморазрушения»

Дмитриев считает, что европейцы осознали возможные итоги миграционного кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что европейцы уже понимают возможные последствия миграционного кризиса. Однако, по его мнению, их чиновники либо неспособны к быстрому реагированию, либо хотят саморазрушения.

«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал Дмитриев в соцсетях.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что государства Европы становятся странами третьего мира, принимая у себя преступников. По его словам, таким образом европейские государства деградируют и рискуют «опуститься» до их уровня.

Кроме этого, Дмитриев сообщил, что в Евросоюзе не хотят признавать истинную причину жилищного кризиса. Он указал на связь между европейской миграционной политикой и проблемами с жильем, возникшими в ЕС.

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