Боец ВС РФ отразил атаку БПЛА и уничтожил пункт воздушной разведки ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили о действиях рядового Сергея Скворцова, который выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции в составе расчета гаубицы Д-30. Военнослужащий участвовал в уничтожении объектов противника и отражении атаки беспилотника.
По данным ведомства, в ходе разведки были выявлены пункт воздушного наблюдения и автомобиль украинских сил. После получения приказа артиллерийский расчет, несмотря на ответные минометные и артиллерийские обстрелы, успешно поразил обнаруженные цели.
Кроме того, во время нахождения рядом с орудием Скворцов заметил приближающийся FPV-дрон противника. Оперативно оценив ситуацию, военнослужащий открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил беспилотник, предотвратив возможную угрозу для расчета.
Ранее российская авиация нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Сумской области.