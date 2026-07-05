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Боец ВС РФ отразил атаку БПЛА и уничтожил пункт воздушной разведки ВСУ

Рядовой ВС России Сергей Скворцов уничтожил пункт воздушной разведки и автомобиль противника, а также отразил атаку украинского беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны России сообщили о действиях рядового Сергея Скворцова, который выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции в составе расчета гаубицы Д-30. Военнослужащий участвовал в уничтожении объектов противника и отражении атаки беспилотника.

По данным ведомства, в ходе разведки были выявлены пункт воздушного наблюдения и автомобиль украинских сил. После получения приказа артиллерийский расчет, несмотря на ответные минометные и артиллерийские обстрелы, успешно поразил обнаруженные цели.

Кроме того, во время нахождения рядом с орудием Скворцов заметил приближающийся FPV-дрон противника. Оперативно оценив ситуацию, военнослужащий открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил беспилотник, предотвратив возможную угрозу для расчета.

Ранее российская авиация нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Сумской области.

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