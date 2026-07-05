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Ансамбль «Яло» из Найхина стал лауреатом Всероссийской «Фольклориады»

Юные артисты фольклорно-этнографического ансамбля «Яло» из села Найхин Нанайского района завоевали звание лауреата III Всероссийской детской «Фольклориады». Мероприятие прошло в Уфе. Коллектив Центра детского творчества представил танцевальные номера, основанные на традициях народа нани. Выступление ансамбля получило высокие оценки жюри и зрителей. За вклад в сохранение национальных традиций и преемственность поколений руководитель коллектива Элла Киле удостоена.

Юные артисты фольклорно-этнографического ансамбля «Яло» из села Найхин Нанайского района завоевали звание лауреата III Всероссийской детской «Фольклориады». Мероприятие прошло в Уфе. Коллектив Центра детского творчества представил танцевальные номера, основанные на традициях народа нани. Выступление ансамбля получило высокие оценки жюри и зрителей. За вклад в сохранение национальных традиций и преемственность поколений руководитель коллектива Элла Киле удостоена благодарственного письма от Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Поездка стала возможной при поддержке министерства культуры Хабаровского края и Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.