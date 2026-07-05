Сушить нельзя увлажнять: Дерматолог объяснила, где ставит запятую жирная кожа летом

Летом люди с жирной кожей практически всегда приходят с одной и той же жалобой: лицо начинает блестеть уже через несколько часов после умывания. Большинство ошибок в летнем уходе связано не с отсутствием косметики, а с распространёнными мифами. Именно они заставляют нас чаще умываться, покупать подсушивающие средства и отказываться от увлажнения. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Екатерина Щербакова.