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Кириенко объявил Калининград туристической столицей России

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-подхода, посвященного 80-летию региона, сообщает ряд информационных агентств.

По словам Кириенко, Калининград с каждым годом привлекает все больше гостей из разных регионов страны. Он отметил, что люди стремятся посетить этот регион, чтобы увидеть его уникальную природу и архитектуру, а также принять участие в таких событиях, как фестиваль классической музыки «Кантата» и гастрономические фестивали.

Как отметил представитель Кремля, за последнее время в регионе был реализован целый ряд масштабных инфраструктурных и культурных проектов. Среди них — обновление комплекса Музея Мирового океана, открытие филиала Третьяковской галереи и развитие кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, близится к завершению создание филиала Большого театра, однако и на этом развитие региона не останавливается.

В ходе выступления Сергей Кириенко поблагодарил жителей Калининградской области за гостеприимство. По его мнению, именно открытость и радушие местных жителей делают регион особенно привлекательным для туристов со всей России.

Ранее в правительстве региона сообщали, что готовность здания филиала Большого театра в Калининграде составляет около 80%. Открытие культурного объекта запланировано на начало 2027 года, а строительство ведется с 2019 года в составе культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском.

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