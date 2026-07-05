Кириенко объявил Калининград туристической столицей России

По словам Кириенко, Калининград с каждым годом привлекает все больше гостей из разных регионов страны. Он отметил, что люди стремятся посетить этот регион, чтобы увидеть его уникальную природу и архитектуру, а также принять участие в таких событиях, как фестиваль классической музыки «Кантата» и гастрономические фестивали.