Кириенко объявил Калининград туристической столицей России

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-подхода, посвященного 80-летию региона, сообщает ряд информационных агентств.
По словам Кириенко, Калининград с каждым годом привлекает все больше гостей из разных регионов страны. Он отметил, что люди стремятся посетить этот регион, чтобы увидеть его уникальную природу и архитектуру, а также принять участие в таких событиях, как фестиваль классической музыки «Кантата» и гастрономические фестивали.
Как отметил представитель Кремля, за последнее время в регионе был реализован целый ряд масштабных инфраструктурных и культурных проектов. Среди них — обновление комплекса Музея Мирового океана, открытие филиала Третьяковской галереи и развитие кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, близится к завершению создание филиала Большого театра, однако и на этом развитие региона не останавливается.
В ходе выступления Сергей Кириенко поблагодарил жителей Калининградской области за гостеприимство. По его мнению, именно открытость и радушие местных жителей делают регион особенно привлекательным для туристов со всей России.
Ранее в правительстве региона сообщали, что готовность здания филиала Большого театра в Калининграде составляет около 80%. Открытие культурного объекта запланировано на начало 2027 года, а строительство ведется с 2019 года в составе культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском.
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