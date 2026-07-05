Франция обыграла Парагвай со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Единственный мяч был забит на 70-й минуте: Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после нарушения в штрафной площади на Дезире Дуэ с вмешательством системы VAR. Удар был направлен в нижний угол, вратарь среагировал в противоположную сторону.
Парагвай в первом тайме действовал осторожно, выстраивая плотную оборону и ограничивая пространство между линиями. После пропущенного гола команда перешла к более активным действиям, но опасные моменты у ворот Франции возникали редко и не привели к изменению счёта.
Франция контролировала темп встречи за счёт владения мячом и позиционных атак, несколько раз приближалась к увеличению преимущества, однако реализация моментов оказалась недостаточной для второго гола. Финальный отрезок прошёл под контролем французской команды, которая и довела матч до победы.
Следующий матч сборной Франции пройдёт против Марокко. Игра запланирована на 9 июля и пройдёт в рамках ¼ финала турнира. Марокко подходит к встрече после успеха над Канадой 3:0 в ⅛ финала.
Ранее французский тренер Эрве Ренар объявил об уходе с поста наставника сборной Туниса по футболу. Ренар возглавил команду 16 июня, уже после первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором тунисцы потерпели разгромное поражение от шведов (1:5). Под руководством Ренара сборная продолжила неудачную серию, уступив Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), и не сумела выйти из группы.
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