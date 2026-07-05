Франция обыграла Парагвай со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Ранее французский тренер Эрве Ренар объявил об уходе с поста наставника сборной Туниса по футболу. Ренар возглавил команду 16 июня, уже после первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором тунисцы потерпели разгромное поражение от шведов (1:5). Под руководством Ренара сборная продолжила неудачную серию, уступив Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), и не сумела выйти из группы.